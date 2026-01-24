A PGR pediu a proibição de manifestações na Papuda e a prisão imediata de apoiadores em caso de descomprimento

A pedido da Procuradora Geral da República O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, proibiu a realização de manifestações, atos públicos ou qualquer tipo de concentração nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão prevê prisão imediata de quem descumprir a ordem.

A PGR apontou risco à segurança do presídio, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, a presença de apoiadores nas imediações pode provocar tumultos e comprometer a ordem pública.

A decisão cita diretamente a caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu de Minas Gerais com destino à capital federal e ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

Com a determinação, ficam proibidos atos, acampamentos ou qualquer tentativa de aproximação da Papuda e da unidade conhecida como “Papudinha”. Caso manifestantes resistam à ordem de saída, as forças de segurança estão autorizadas a intervir e realizar prisões.

Ao justificar a decisão, Alexandre de Moraes mencionou os ataques de 8 de janeiro de 2023, destacando a necessidade de prevenir novas situações de instabilidade institucional e garantir a segurança pública. ( A Notícia Portal com informações do Alagoas AGORA/ Fotos: Divulgação)