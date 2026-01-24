Brasil

A PGR pediu a proibição de manifestações na Papuda e a prisão imediata de apoiadores em caso de descomprimento

A PGR apontou risco à segurança do presídio, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, a presença de apoiadores nas imediações pode provocar tumultos e comprometer a ordem pública.

24/01/2026

A pedido da Procuradora Geral da República O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, proibiu a realização de manifestações, atos públicos ou qualquer tipo de concentração nas proximidades do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão prevê prisão imediata de quem descumprir a ordem.


A decisão cita diretamente a caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu de Minas Gerais com destino à capital federal e ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

A PGR apontou risco à segurança do presídio, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, a presença de apoiadores nas imediações pode provocar tumultos e comprometer a ordem pública.

A decisão cita diretamente a caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que saiu de Minas Gerais com destino à capital federal e ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

Com a determinação, ficam proibidos atos, acampamentos ou qualquer tentativa de aproximação da Papuda e da unidade conhecida como “Papudinha”. Caso manifestantes resistam à ordem de saída, as forças de segurança estão autorizadas a intervir e realizar prisões.

Ao justificar a decisão, Alexandre de Moraes mencionou os ataques de 8 de janeiro de 2023, destacando a necessidade de prevenir novas situações de instabilidade institucional e garantir a segurança pública. ( A Notícia Portal com informações do Alagoas AGORA/ Fotos: Divulgação)

24/01/2026

Notícias relacionadas

Em SP, Helder acompanha leilão para concessão das rodovias PA 150 e Alça Viária

15/03/2023

Ação integrada combate irregularidades no trânsito e reforça segurança em Tucumã

23/09/2025

Após tarifaço de Trump contra o Brasil, exportador de mel orgânico perde venda de 585 toneladas

14/07/2025

CNH vencida volta a ter prazo de renovação de 30 dias a partir deste mês; veja o cronograma

04/01/2023
Botão Voltar ao topo