Festa do Produtor em Pau D’Arco acintece neste sábado (16) com show de Jonas Esticado

Neste sábado, dia 16, Pau D’Arco se prepara para sediar a aguardada Festa do Produtor na Avenida Boa Sorte. Pela primeira vez, o município promove esse evento que visa celebrar tanto a riqueza cultural quanto a potência econômica local. O destaque fica por conta do show nacional do renomado cantor de forró, Jonas Esticado.

A programação do evento promete ser intensa, com uma mostra comercial ao longo do dia e diversas palestras de capacitação. Confira os temas abordados:

8h – Abertura

8h20 – Washigton

Controle de Plantas Ivasoras // Projeto Reniva // Trio da Produtividade.

10h20 – Zé Carlos

A importância da correção de solo/uso do calcário e do gesso agrícola.

10h20 – APA – Associação dos Apicultores.

10h40 – José Silva

Castanha de Cajú.

11h – Dr. Dionei

Renda e desenvolvimento através da fruticultura em pequenos espaços

12h15 – SICREDI

Mercado e Crédito.

No domingo, dia 17, a festividade continua com uma grandiosa cavalgada ruralista, evidenciando a tradição do campo em Pau D’Arco. O ponto alto será a escolha e premiação da melhor comitiva, proporcionando momentos de confraternização e reconhecimento aos participantes.

A Festa do Produtor se configura não apenas como um momento de celebração, mas também como uma oportunidade para a troca de conhecimentos e o fortalecimento dos laços entre a comunidade local. Pau D’Arco se destaca ao unir cultura e economia em um evento que promete marcar a história do município. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira do Santos)