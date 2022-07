O corpo de uma mulher identificada por populares como Samara Alves foi encontrado na tarde desta terça-feira (19/7) em Altamira, no sudoeste do Pará. O corpo estava jogado às margens de uma estrada de chão, às proximidades do Loteamento Bonaza.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, populares informaram que a vítima seria moradora de Rua Jatobá. Os agentes acionaram a Polícia Civil e ainda não há informação sobre as causas da morte.

Fonte: Native News Carajás