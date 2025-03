Justiça eleitoral cassa mandato do vereador mais votado de Santana do Araguaia

A decisão da Justiça Eleitoral que cassou o mandato do vereador Glaucione Costa, o Gaguim (União Brasil), gerou um grande impacto em Santana do Araguaia, nesta terça – feira (18). Com 1.262 votos, ele foi o vereador mais votado nas últimas eleições, mas a cassação foi baseada em questões relativas à prestação de contas de sua campanha. Apesar dessa decisão, Gaguim ainda pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), o que mantém a possibilidade de reverter a decisão.

A população local segue atenta aos desdobramentos desse caso, que tem sido acompanhado de perto, dado o grande número de votos que Gaguim recebeu e sua relevância no cenário político da cidade. O vereador se pronunciou em suas redes sociais, demonstrando que irá buscar reverter a decisão nas instâncias superiores para tentar retomar seu posto no Legislativo de Santana do Araguaia.

Este é um momento de expectativa para a cidade, que agora aguarda os próximos passos dessa situação e suas possíveis repercussões. (Roney Braga/ A Notícia Portal).