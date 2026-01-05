2025 marca avanço nos investimentos da Equatorial Pará em infraestrutura elétrica no estado

Em 2025, a Equatorial Pará executou um plano robusto de investimentos que beneficiou todas as regiões do estado, do Marajó ao Baixo-Amazonas, do Sudeste à Região Metropolitana de Belém. As ações reforçam o compromisso da distribuidora com a melhoria contínua do fornecimento de energia, ampliando a segurança, a disponibilidade e a confiabilidade do serviço.

Segundo Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará, os investimentos foram planejados para modernizar e fortalecer a infraestrutura elétrica, preparando o sistema para atender às demandas atuais e futuras. “Cada obra foi pensada de forma estratégica para atender às necessidades específicas de cada região, promovendo desenvolvimento, atração de investimentos e mais qualidade de vida para a população”, destaca.

Sudeste: No Sudeste paraense, os investimentos contemplaram municípios como Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Redenção e São Félix do Xingu, com obras de modernização, manutenção de redes, substituição de postes e construção de novas estruturas, ampliando a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico na região.

Norte: Na Região Metropolitana de Belém, foram realizadas renovações e construções de redes em áreas estratégicas da capital, como os bairros do Marco e Cidade Velha, além de importantes avenidas e uma rede exclusiva para o Aeroporto Internacional. Em Ananindeua, a nova Subestação Icuí ampliou a disponibilidade de energia, somando-se a melhorias em outras subestações da capital. Também houve a implantação de novas redes no Combu e a desativação de usinas em Cotijuba e Oeiras do Pará, no Marajó, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e o turismo.

Nordeste: Na região Nordeste, a distribuidora avançou com obras estruturantes, como a construção de uma nova rede para atender a Vila de Ajuruteua, em Bragança, importante balneário do litoral paraense, com conclusão prevista para 2026. Em Castanhal, a principal subestação foi ampliada duplicando a capacidade de fornecimento e fortalecendo a economia local. Além disso, foram construídos mais de 153 km de rede em cidades como Abaetetuba, Paragominas, Cametá, Bujaru e Augusto Corrêa.

Centro: Na Regional Centro, destaca-se a construção da subestação de Senador José Porfírio, com cerca de 70% das obras concluídas, além da implantação da linha de transmissão que interligará Senador José Porfírio, Porto de Moz e Gurupá. Outros municípios da região também receberam investimentos em modernização, como a instalação de religadores automáticos, novos alimentadores, reguladores de tensão, transformadores e o trifasiamento de redes, ampliando a estabilidade e a segurança do sistema.

Oeste: Em Santarém, o distrito de Alter do Chão passou por mais uma etapa de modernização, com a instalação de religadores automáticos e a revitalização completa da rede elétrica. A Equatorial Pará também realizou o lançamento de cabos aquáticos no Rio Trombetas, que faz parte do projeto que conecta Terra Santa e Faro ao Sistema Interligado Nacional, o que vai garantir mais qualidade, estabilidade e sustentabilidade no fornecimento de energia. ( A Notícia Portal com informações da Equarotial Pará/ Foto: Divulgação)