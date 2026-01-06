Mega da Virada: ganhador de Franco da Rocha ainda não buscou prêmio

Um dos ganhadores da Mega da Virada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, ainda não procurou a Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio de R$ 10 milhões. Uma das seis apostas vencedoras do sorteio de R$ 1 bilhão saiu na cidade, em um jogo de 18 cotas, que premiou uma dezena de milhão para cada.

Segundo a Caixa, apenas uma das cotas ainda não foi retirada. O jogo vencedor foi sorteado em uma lotérica localizada no centro de Franco da Rocha. O dono, Valdeir da Silva Pereira, contou ao Metrópoles que, por causa do alto valor do pagamento, o prêmio não pôde ser retirado na própria lotérica, e sim em uma agência da Caixa. Há duas unidades do banco no município.

Além do apostador da Grande São Paulo, um vencedor de João Pessoa, na Paraíba, ainda não foi buscar o prêmio.

Os vencedores têm até 90 dias para retirar o valor ganho. Depois desse prazo, o prêmio será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Bolão com 18 cotas: A aposta vencedora de Franco da Rocha era um bolão com 18 cotas.

Pela divisão, cada cota vencedora faturou pouco mais de R$ 10 milhões. O que circula entre moradores da cidade é que entre os sortudos estão funcionários de um hospital, de uma padaria, de uma loja e de uma empresa de papéis. Em alguns casos, uma única cota ainda foi dividida entre vários apostadores.

“Nesse dia, eu preferi colocar no bolão. Se eu tivesse jogado pessoalmente, teria ganhado também. Ou ficado com uma cota, mas não fiquei”, afirmou.

À reportagem uma moradora de Franco da Rocha, que preferiu não se identificar, disse que leu em grupos de conversa de amigos que um das cotas foi dividida por 92 funcionários de uma empresa de papéis em Caieiras, cidade vizinha. Nesse caso, em um divisão igualitária, cada funcionário teria pago aproximadamente R$ 15 e agora teria como retorno quase R$ 109 mil cada.

Alvoroço na cidade: A comerciante Cleusa, conhecida em Franco da Rocha pela sua loja de roupas sociais, onde trabalha há 15 anos, comentou que o assunto dominou as fofocas da cidade.

“Não se fala em outro assunto”, afirmou. Ela ficou sabendo da informação no dia seguinte ao sorteio, logo ao descer do trem, quando ouviu os burburinhos. A enfermeira Evelyn Peixeira está curiosa sobre os vencedores. “O que eu consegui de notícia é que foi alguém que jogou aqui perto, na lotérica, quase aqui do lado da rua”, conta. ( A Notícia Portal com informações de Enzo Marcus do Portal Metrópoles/ Fotos: Divulgação)