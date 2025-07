Redenção, Marabá e Xinguara recebem ações da Artran contra o transporte clandestino

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran) reforçou sua presença nas estradas e terminais em 2025, intensificando o combate ao transporte clandestino em diversas regiões do estado. Em um ano de atuação plena, após o fim da transição com a antiga Arcon, a Artran já mostra resultados expressivos, com números crescentes de fiscalizações e presença constante em municípios estratégicos.

As operações alcançaram municípios como Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Bragança, Moju, Tailândia, Novo Progresso, Santa Bárbara, e também Redenção, Xinguara e Santana do Araguaia, entre outros, cobrindo tanto o nordeste quanto o sul e sudeste paraense regiões onde a circulação de veículos clandestinos é mais recorrente.

Durante a operação de Corpus Christi, realizada de 19 a 22 de junho, a Artran percorreu 19 municípios, com 157 abordagens, 80 autos de infração e 3 apreensões, entre elas dois veículos clandestinos.

Além das cidades já citadas, as equipes da Artran atuaram também em Altamira, Abaetetuba, Canaã dos Carajás, Itaituba, Castanhal, Santarém, Redenção, Sapucaia, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará, Vitória do Xingu, entre outras.

Somente no mês de junho de 2025, foram:

• 876 abordagens

• 538 autos de infração

• 12 apreensões, sendo 7 veículos clandestinos e 5 regulares que operavam de forma irregular.

Já em julho, até o momento, as ações somam:

• 222 abordagens realizadas em 13 municípios

• 132 autos de infração lavrados

O diretor de fiscalização, Wildson Mello, reforça que as ações deixaram de ser pontuais e passaram a ser constantes e estratégicas, com foco também nos terminais rodoviários, onde são feitas vistorias de segurança, checagem de documentação e verificação das gratuidades.

“O transporte clandestino oferece risco à vida. Nossa missão é garantir segurança, confiança e legalidade no deslocamento dos paraenses”, destacou José Cruz, coordenador de transporte rodoviário da Artran. (A Notícia Portal com informações de Rosivaldo Almeida (SECOM) Fotos: Divulgação Agência Pará)