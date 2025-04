14ª Feira do Peixe fortalece tradição e valoriza produtores locais com previsão de comercializar 10 toneladas de peixe

A 14ª edição da Feira do Peixe de São Félix do Xingu já se consolida como um dos eventos mais importantes para os produtores e consumidores da região. Realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura (SEMAGRI), com o apoio da SEDAP e da EMATER, a feira reafirma o compromisso com o fortalecimento da produção local e a valorização do trabalho do homem e da mulher do campo. Abertura do evento contou com a participação do Prefeito Fabricio Batista e da Vice Cacilda Levino entre outras autoridades locais.

Com a expectativa de comercializar cerca de 10 toneladas de peixe, o evento garante não apenas alimento de qualidade para a mesa dos xinguenses, especialmente no período da Semana Santa, mas também movimenta a economia local e reforça os laços culturais da população com a atividade pesqueira.

Além da variedade de peixes frescos, a feira é um espaço de encontro, troca de experiências e celebração da identidade do povo xinguense. Para os organizadores, iniciativas como essa são fundamentais para incentivar a produção familiar, gerar renda e manter viva a tradição de São Félix do Xingu.

“Eventos como este mostram a força da nossa gente e o orgulho de ser xinguense”, destacou a equipe da SEMAGRI nas redes sociais. A Feira do Peixe é mais que um evento comercial — é um símbolo de união, trabalho e orgulho para toda a comunidade. (A Notícia Portal/ Roney Braga).