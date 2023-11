XINGUARA: Zé Vaqueiro e Calcinha Preta no Festival de Natal realizado pela prefeitura.

A Prefeitura Municipal de Xinguara está preparando o maior festival de Natal da região, o ‘Natal Luz’, que acontecerá de 6 a 9 de dezembro na praça Vitória Régia. O evento promete encantar moradores e visitantes com uma programação repleta de atividades festivas.

A festividade terá início no dia 6 (quarta-feira) com a chegada triunfal do Papai Noel, acompanhada por apresentações especiais e distribuição de presentes. O intuito é proporcionar um momento mágico para as famílias, marcando o início das comemorações natalinas na cidade.

Na quinta-feira, dia 7, a praça Vitória Régia será palco da ‘Marcha Para Jesus’, um evento que contará com o show gospel de Valesca Mayssa. Reconhecida por sua voz única, a cantora apresentará sucessos como “Eu Sou Teu Pai”, “Eis-Me Aqui” e “O Encontro”, proporcionando uma noite de louvor e celebração.

A animação continua na sexta-feira, dia 8, com um grandioso show de Zé Vaqueiro. O artista, conhecido por hits como “Coladim”, “Não Me Bloqueia” e “Eu Me Rendo”, promete agitar o público presente, garantindo uma festa inesquecível para todos os presentes.

O ‘Natal Luz’ terá seu grande encerramento no sábado, dia 9, com o show da renomada Banda Calcinha Preta, referência do forró no Brasil. A apresentação incluirá sucessos como “Hoje À Noite”, “Manchete dos Jornais”, “Louca Por Ti” e outros, proporcionando um encerramento memorável para o festival. A população de Xinguara e arredores se animam para participar desse momento único de celebração e confraternização. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)