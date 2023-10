Instituto de Gestão Previdenciária orienta servidores do Detran para aposentadorias

Foram três dias de troca de experiências e diálogos envolvendo debates sobre uma importante fase da vida que exige preparação emocional e documental. O curso sobre aposentadoria, ministrado por técnicos do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS) reuniu servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran, que estão perto de se aposentar.

“O curso de preparação para aposentadoria é uma das ações de educação previdenciária que aproximam o Instituto de seus futuros segurados, pois tem por objetivo oferecer informações, possibilitar reflexões e auxiliar com ferramentas práticas os servidores estaduais que estão se aproximando desse novo tempo que é a aposentadoria”, pontuou Marcella Takeshita, assistente social do IGEPPS.

Palestrante do curso, ela reforçou com os participantes, a necessidade de pensar e repensar o projeto de vida. “A expectativa era sensibilizar os participantes do curso para a importância dessa ferramenta, ressaltando que é imprescindível que todos invistam em autoconhecimento, para identificar as necessidades individuais e poder traçar metas simples e viáveis”, finalizou Takeshita.

“O IGEPPS tem a finalidade também de preparar o servidor público para o futuro, após deixar a ativa. Uma aposentadoria programada, pensada, com objetivos de vida definidos, certamente vai deixar o segurado mais feliz”, destaca o presidente do órgão previdenciário estadual, Giussepp Mendes.

As aulas envolveram atividades em grupo com temáticas relacionadas ao novo período de vida que se aproxima. “O que fazer com o tempo que vai sobrar a partir desse momento? O que é necessário levar em conta para estruturar uma rotina que traga satisfação nessa nova fase da vida? Como amenizar os impactos dessa grande mudança e melhor aproveitar as oportunidades que aparecerem? Essas foram algumas das questões discutidas com a mediação da psicóloga Luzia Sousa.

“Nosso objetivo é auxiliar os participantes a desenvolver habilidades que possam trazer mais autonomia, discernimento e criatividade para contornar os desafios que envolvem o rompimento do vínculo com os colegas e com o local de trabalho, lidar com novas demandas e reconhecer suas próprias necessidades”, destacou a palestrante.

As informações foram repassadas de forma lúdica, com dinâmicas que permitiram o entrosamento dos servidores. “Para mim foi de grande valia. Porque tudo que foi colocado com os colegas e com a pessoa que veio para dar o curso, eu tirei um pouco para a minha vida. Tudo que foi colocado desde o primeiro dia, que a gente tem que nos organizar para a aposentadoria, fazer um planejamento. E isso eu sempre tive na cabeça, que um dia eu iria sair e que eu tinha que me planejar. Mas agora foi reavivado tudo isso e me deu uma qualidade de vida que eu vou ter mais tarde, mas somente através do planejamento que foi colocado aqui que a gente tem que ter,” comentou a servidora, Graça Garcês.

A servidora do Detran, Sueli Santana de Andrade, também gostou da forma como a ação foi conduzida. “Achei que a profissional interagiu muito bem com os participantes. E que houve uma leveza no passar da mensagem. Então essas mensagens são importantes porque nós não podemos nos abster do conhecimento de que o nosso futuro vai ser isso. Quem quer se aposentar precisa ter conhecimento daquilo que vai fazer”, explica Sueli.

Para o servidor Valdemir Silva, o curso o ajudou na formação de um novo olhar sobre aposentadoria. “Realmente abriu a visão. Achei muito interessante a programação”, afirmou Silva.

Repensar o projeto de vida é um desafio constante. “Precisamos entender com clareza as nossas necessidades (objetivos), estabelecer metas claras, palpáveis e viáveis, compreender nossas limitações e identificar os aliados que poderão nos fortalecer nesse processo,” finalizou Marcella Takeshita.