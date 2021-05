XINGUARA: PREFEITURA COMEMORARÁ O ANIVERSÁRIO DA CIDADE COM LIVE PARA ESCOLHER A MISS XINGUARA 2021

A live acontecerá no dia 13 de maio, a partir das 18h. A equipe do Prefeito Moacir Pires de Faria, ‘Dr Moacir’ (PL) de um jeito criativo achou uma forma de não deixar essa data passar em branco. Devido a situação pandêmica, o evento será online, cumprindo todos os protocolos de segurança estabelecidos.

Um show de beleza, simpatia e glamour que ainda terá o brilho da solidariedade, onde você também poderá participar e ajudar a quem precisa.

A concursos de beleza Miss Xinguara 2021, terá 8 candidatas, um evento tradicional na cidade, que a equipe do Prefeito Dr Moacir, não poderia deixar de realizar mesmo com a pandemia de covid-19, realizando o evento com compromisso à saúde dos envolvidos.

As lindas candidatas à mais bela de Xinguara são:

Você pode acompanhar o evento pelo Canal do Youtube da Prefeitura de Xinguara

Parabéns Xinguara pelos 39 anos!