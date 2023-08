Comerciante de Tucumã é detida com drogas e celulares

A dona de um bar em Tucumã, no sul do Pará, foi detida por policiais militares com drogas e vários celulares suspeitos. Ela foi apresentada à Polícia Civil do município nesta quinta-feira (3), já que não soube dar uma boa explicação sobre o que foi encontrado no estabelecimento dela.

A PM chegou à comerciante após denúncias de que o bar dela, na avenida do Ouro, teria desrespeitado o horário limite de funcionamento. Ao invés de fechar à 1h, o estabelecimento amanheceu em funcionamento. E com intensa movimentação de pessoas suspeitas. Pela legislação, ela até poderia seguir com o bar aberto até as 3h, mas somente no final de semana.

Questionada pela PM, a comerciante ficou muito nervosa e os policiais desconfiaram. Em buscas pelo estabelecimento, foram encontrados uma pequena porção de maconha e 11 celulares que ela não soube informar a procedência. Ela e os itens suspeitos foram levados à Delegacia de Tucumã, onde a suspeita foi ouvida. Um inquérito foi instaurado para investigar a comerciante. (A Notícia Portal com informações de Fato Regional)