XINGUARA: EETEPA realiza aula inaugural dos cursos que serão ofertados para a comunidade

Serão disponibilizados sete cursos técnicos profissionalizantes

Aconteceu, nessa sexta-feira (16), na Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Xinguara, EETEPA, a aula inaugural dos cursos técnicos de Agropecuária, Segurança do trabalho, Saneamento, Meio Ambiente, Informática, Secretaria Escolar e Alimentação Escolar que serão realizados, no nosso município, pelo Instituto Federal do Pará. O momento contou com a presença do prefeito Moacir Faria, que fez questão de participar do evento.