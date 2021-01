REDENÇÃO: Secretaria de Saúde vai testar novo modelo de agendar consultas médicas nos postos

Todos os postos de saúde do município de Redenção, a partir de segunda-feira, passam a agendar consultas todos os dias com início as 07:00 horas da manhã.

Antes, os agendamentos eram feitos em um único dia da semana (segunda-feira), o que culminava com enormes filas e pessoas procurando a unidade de saúde de madrugada. Agora, os agendamentos serão feitos diariamente e os atendimentos distribuídos nos turnos da manhã e tarde.

“E uma novidade, teremos vagas prioritárias para idosos, gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças e outros grupos que necessitam de uma atenção em saúde especial”. Explica o Secretário João Lúcio.

De acordo com o secretário, os agentes comunitários de saúde e os coordenadores das unidades de saúde já estão orientando a comunidade para esse novo modelo de atendimento.

Para agendar a consulta é necessário levar o cartão SUS e procurar a unidade mais próxima da sua casa. (Fonte: Ascom)