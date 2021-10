REDENÇÃO: Contém Materiais Elétricos serve café da manhã em homenagem ao Dia do Eletricista

No último domingo (17) foi comemorado o Dia do Eletricista e para homenagear os profissionais de Redenção, a loja Contém Materiais Elétricos serviu um café da manhã. Na ocasião funcionários da loja e o proprietário Zé Luiz – recepcionaram os eletricistas convidados. Durante o café comemorativo a loja sorteou vários prêmios aos convidados.

“O nosso objetivo é reconhecer a importância desses profissionais que ariscam suas vidas para nos oferecer o conforto em nossas residências e a operacionalidade em nossas empresas e espaços públicos”, disse Zé Luiz.

A profissão de eletricista está entre as 12 mais perigosas do Brasil, mas também está entre as mais importantes no nosso dia a dia.

A eletricidade participa ativamente da evolução da tecnologia e da ciência.

(Da redação)