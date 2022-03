Santana do Araguaia: Vereador pede exoneração do Presidente do IPRESA

Nesta quinta-feira (03) em Santana do Araguaia, sul do Pará, o vereador Anderson Alves de Souza, solicitou por intermédio de oficio encaminhado ao prefeito municipal, Eduardo Machado, a exoneração do Presidente do Instituto de Previdência Municipal (IPRESA). De acordo com a solicitação o atual Presidente do cargo, Giovanni Espíndola, é alvo de investigação em curso na Policia Federal e Ministério Público Federal através de Notícia Crime.

Acusações essas sobre aplicações financeiras feitas em 2013 e 2016 somando mais de 20 milhões de reais em uma Empresa Corretora de Valores denominada WALPIRES onde o Sr. Giovanni Espíndola era Presidente do Instituto na época. A empresa decretou falência em 29 de março de 2019, deixando assim prejuízo enorme aos cofres do Instituto de Previdência Municipal.

(Redação – A Notícia Portal)