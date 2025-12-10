Voto de vereador que responde processo eleitoral decide eleição e garante reeleição de Márcio Negão em Ourilândia do Norte

A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, realizada na manhã desta quarta-feira (10), foi marcada por disputa voto a voto e um desfecho que já movimenta os bastidores políticos do município. O presidente Márcio Oliveira da Silva, o Márcio Negão (MDB), acabou reeleito para comandar o Legislativo em 2026 após um empate de 6 a 6 cenário provocado pelo voto do vereador Irmão Edivaldo Borges (MDB), que responde a acusações na Justiça Eleitoral por suposta compra de votos durante as eleições de outubro de 2024.

Voto do parlamentar que responde a processo eleitoral ainda pendente de julgamento: A sessão teve dois momentos decisivos. O primeiro ocorreu quando o voto de Irmão Edivaldo Borges igualou o placar entre as duas chapas concorrentes. Sem esse voto, a disputa teria terminado de forma direta, sem necessidade de intervenção da presidência. Porém, com o empate formalizado, aplicou-se o Regimento Interno, que concede ao presidente da sessão o chamado “voto de minerva”.

Foi nesse segundo momento que Márcio Negão usou a prerrogativa para desempatar a eleição votando em sua própria chapa e garantindo sua permanência na presidência da Câmara por mais um ano.

O papel decisivo do voto de um parlamentar que responde a processo eleitoral ainda pendente de julgamento já gera debates internos sobre a legitimidade política e da escolha da nova Mesa Diretora.

Composição das chapas

Registrada no dia 9 de dezembro de 2025, a chapa de continuidade é formada por:

Chapa 1 – Reeleição de Márcio Negão

• Presidente: Márcio Oliveira da Silva (MDB)

• Vice-presidente: Charles Gutiere Martins de Melo

• 1º Secretário: Raimundo de Oliveira da Silva

• 2º Secretário: Reinalvado Martins Nunes

Vereadores apoiadores do registro:

Edivaldo Borges Gomes, Walmy César Costa Rodrigues e Romildo Veloso e Silva.

O documento protocolado solicita o deferimento do registro para participação na eleição conforme edital de convocação da Casa.

Chapa 2 – “Chapa Vitória: Por uma Ourilândia Melhor”

Protocolada no dia 8 de dezembro de 2025, a chapa concorrente apresentou os seguintes nomes:

• Presidenta: Antonia Audersia de Oliveira Alencar

• Vice-presidente: Fabricio Calil Galvão Ferreira

• 1º Secretário: Cleber Soares de Oliveira

• 2º Secretário: Reginaldo Pereira da Silva

Repercussão: A reeleição de Márcio Negão com auxílio indireto do voto de um vereador investigado por compra de votos dominou os comentários nos corredores da Câmara e entre lideranças políticas locais. A expectativa é que a disputa, que já nasce sob tensão, continue refletindo no clima político do Legislativo ao longo de 2026. ( A Notícia Portal com informações de Juscelino Show na Net/ Foto: Néia Craveiro)