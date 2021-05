MARABÁ: VEREADOR TIAGO KOCH MORRE EM DECORRÊNCIA DA COVID-19.

Faleceu neste domingo, 2, em função de complicações da Covid-19, no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, o vereador de Marabá, região de Carajás, Tiago Batista Koch (PSD). O parlamentar tinha 39 anos e era engenheiro civil, e estava no segundo mandato de vereador.

Antes de ocupar uma vaga no parlamento, Tiago Koch foi secretário-adjunto de Obras de Marabá. Ele deixa a esposa, Ceila Coelho Koch, que está grávida, e a filha pequena Laura Koch.

O Prefeito de Marabá Tião Miranda decreta luto oficial de três dias pelo falecimento.