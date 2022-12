Vídeo: homem é torturado com maçarico em Floresta do Araguaia

A polícia da cidade de Floresta do Araguaia no sul do Pará procura informações que possam levar ao paradeiro de dois indivíduos que estão sendo acusados de ter praticado o crime de tortura contra um morador da região. O crime teria acontecido com um morador da zona rural, na vila Gorgulho.

Informações que chegaram até a delegacia de Polícia Civil da cidade de Floresta do Araguaia, dizem que os homens conhecidos por “Pé de Égua” e “Ronaldinho”, foram os autores do crime de tortura praticado contra o morador conhecido como Geovane, que teve partes do corpo queimados por um maçarico.

Ele teria sido encurralado, rendido, sequestrado e por fim torturado por várias horas com o bico queimador do lança chamas do maçarico. Após isso ele foi liberado e populares o levaram até o hospital. Antes, fizeram vídeos mostrando a situação que ficou o corpo da vítima.

As queimaduras foram feitas nas costas, na barriga e costelas do homem que resistiu com vida a ação cruel dos criminosos e torturadores.

As imagens da tortura e violência praticada contra Geovanne chegaram até a delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia, que instaurou inquérito policial e procura pelos dois torturadores.

De acordo com relatos de moradores da região, a vítima é conhecida por ser tranquila e do bem, não fazendo mal a qualquer pessoa conhecida.

A polícia pede que quem tiver qualquer informações que possam levar ao paradeiro de “Pé de Égua” e “Ronaldinho”, que possam entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil ou Polícia Militar de Floresta do Araguaia, pois a informação será de grande importância para a captura dos torturadores. Os telefones disponíveis são o 190 e o do Disque Denúncia Sudeste do Pará, pelo (94) 3312-3350. O anonimato é garantido. (Dinho Santos)

Fonte: DOL Carajás.