PAU D’ARCO: Professores receberão salários antecipados e terão abono salarial

A Administração Pública anunciou que vai pagar a folha de novembro já no dia 01 de dezembro; e a folha de dezembro também será paga antecipadamente, no dia 10 de dezembro. O 13° já foi pago no dia 15 de outubro.

Também foi anunciado que pela primeira vez os professores do munícipio pagos pelo 70% do Fundeb irão receber um ‘abono salarial’, o que muitos conhecem com 14° salário. O valor deste abono ainda vai ser definido pela equipe financeira, após levantamento dos recursos.

Isso significa que, do dia 15 de outubro até o 10 de dezembro, terá sido ejetado na economia de Pau D’arco – cerca de R$ 1.3 mi em salários pagos a professores. O prefeito Fredson Pereira garante que isto está sendo possível através de boa gestão dos recursos da educação. “Aplicação correta” justificou Fredson.

A secretária de Educação, Leozany Alves – disse que a gestão da educação de Pau D’arco vive um bom momento. “Dia 11 de dezembro estaremos comemorando o aniversário da cidade, por isso já vamos antecipar os pagamentos a título de reconhecimento da classe dos educadores”, explicou Leozany.

Assim, os servidores da educação terminam o ano de 2021 sendo reconhecidos e valorizados pelo excelente serviço prestado para a comunidade.