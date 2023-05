Rio Maria: Dupla é presa por porte ilegal de arma de fogo

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, pela Policia Militar na madrugada deste domingo 7 de maio, na cidade de Rio Maria, no sul do Pará.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais receberam uma denúncia anônima de que em uma festa de inauguração de um estabelecimento comercial, na Avenida Paulo Fontelles, havia um homem armado com uma arma de fogo.

Ao ser abordado o homem disse que a referida arma estava no bagageiro de uma moto Honda BIZ de um amigo dele. Durante revista no veículo foi localizado e apreendido um revólver calibre 22 municiado.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Maria, para as medidas legais. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)