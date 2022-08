Vereadores de Canaã declaram apoio a Jeová Andrade

Legisladores de Canaã declaram apoio a Jeová Andrade, que é candidato a deputado estadual pelo MDB

Durante Sessão Ordinária realizada na última terça-feira (16), alguns vereadores de Canaã dos Carajás declararam apoio a Jeová Andrade, candidato a deputado estadual pelo MDB. De acordo com os vereadores, a eleição de Jeová Andrade é fundamental para o desenvolvimento da região sul e sudeste, visto que o ex-prefeito de Canaã é conhecedor das demandas locais e tem experiência de quase 30 anos de vida pública.

Durante suas considerações finais, o vereador Cleverson Zajac falou sobre a importância do apoio ao ex-prefeito de Canaã. “Há problemas que não podem ser tratados aqui na Câmara Municipal, como a questão minerária. Para tratar disso, tem que ser na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Por isso, precisamos de um deputado da nossa região em Belém e também em Brasília. Precisamos de pessoas comprometidas com a nossa região.”

O vereador Edvaldo Rodrigues, mais conhecido como Cabelo, também utilizou a tribuna para declarar seu apoio. “Eu voto e apoio o Jeová Andrade, pois ele é um homem dessa região. Tenho certeza que vamos levar o nome dele onde formos.”



“A nossa região será muito bem representada” afirmou o vereador Miguel da Saúde. “Vamos olhar em cada bairro o que foi construído na administração do Jeová Andrade, vamos olhar o que o sul e sudeste precisam. O nosso candidato a deputado estadual é Jeová Andrade, vamos deixar de lado animosidades que ficaram para trás e pensar em um bem maior.”

Antônio do Lanche afirmou que não há um projeto maior para Canaã do que a eleição de Jeová Andrade. “Falo isso porque o Jeová provou quando assumiu a Prefeitura de Canaã que é capaz. Hoje, eu e minha família apoiamos o Jeová, assim como meus assessores. Precisamos sonhar grande e lutar por um mesmo projeto.”

Dos 13 vereadores eleitos em Canaã, 11 apoiam o projeto de Jeová.

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa.