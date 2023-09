XINGUARA: Motociclistas ficam feridos após colisão frontal

Dois motociclistas se envolveram em um acidente na BR-155, em Xinguara, no sul do Pará. Os condutores colidiram de frente, na manhã desta sexta-feira (22), e ficaram feridos.

Eles foram socorridos. Aparentemente, não estavam com ferimentos mais graves. As informações são do perfil Tem Notícias Xinguara, no Instagram.

Relatos de testemunhas apontam que um dos motociclistas tentou cruzar a BR-155, em direção à rua Tapajós. No entanto, não percebeu outro condutor na direção contrária e os dois se acidentaram.

Um deles bateu a cabeça e ficou caído no chão até a chegada do socorro. O outro teve ferimentos nas mãos. Ambos foram levados à UPA de Xinguara. (A Notícia Portal/ Fato Regional)