Vereador abre caixão com facão para checar se idoso foi vitima de covid-19

Moradores acompaharam a ação. Um deles pede para aguardar a chegada da polícia. Outro, no entanto, grita: “ele [o vereador] é autoridade”.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. O delegado vai investigar se o parlamentar infringiu medida sanitária preventiva. O crime é previsto no artigo 268 do Código Penal, com pena de até um ano de prisão e pagamento de multa.

Ainda de acordo com a corporação, o atestado de óbito do idoso não consta covid-19, uma vez que os exames ainda não teriam sido concluídos. Por isto, segundo a polícia, o sepultamento com o corpo lacrado foi correto.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, informou que “a situação está sendo investigada junto ao Hospital Casu e à funerária responsável”. “É importante ressaltar que os protocolos referentes a sepultamento são estabelecidos pelo Estado de Minas Gerais. Uma representante da Vigilância Sanitária está acompanhando o caso. A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste lamenta a morte e se solidariza com familiares e amigos”, completou a administração municipal em nota.

Com informações R7.com