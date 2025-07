Verdão reencontra o Chelsea após a final de 2021; Flu enfrenta o Al Hilal em duelo de embalo contra investimento milionário

A Copa do Mundo de Clubes 2025 entra em sua fase mais quente nesta sexta-feira (4), com os confrontos das quartas de final envolvendo os dois representantes brasileiros. Em Orlando, o Fluminense encara o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16h. Mais tarde, às 22h, o Palmeiras reencontra o Chelsea, da Inglaterra, em Filadélfia. Os vencedores avançam à semifinal e garantem uma premiação de 21 milhões de dólares (cerca de R$ 115 milhões).

É a primeira edição do Mundial no novo formato, com 32 clubes e disputas simultâneas em cidades dos Estados Unidos. A rodada define os últimos quatro semifinalistas. No sábado (5), PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund fecham a fase. O sonho brasileiro é de uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense desde que ambos vençam seus compromissos. Mas os desafios são duros e a margem para erro, mínima.

FLUZÃO EMBALADO

Depois de eliminar a Inter de Milão com uma atuação convincente por 2 a 0, o Fluminense volta a campo buscando manter o embalo contra o milionário Al Hilal. O Tricolor tem se notabilizado pela superação de expectativas: é o time menos valioso entre os oito remanescentes, mas tem mostrado organização, coragem e consistência nas decisões. A vaga na semifinal seria inédita na história do clube.

Renato Gaúcho pode repetir a estratégia que deu certo contra os italianos, usando três zagueiros. No entanto, como o Al Hilal tem características diferentes, existe a possibilidade de um time mais ofensivo, com Ganso ou Keno entre os titulares. O lateral Renê cumpre suspensão e será substituído por Gabriel Fuentes. Cano, autor de dois gols no torneio, é a principal esperança ofensiva.

O Al Hilal chega credenciado pela vitória épica sobre o Manchester City por 4 a 3, na prorrogação. Mas o desgaste físico e os desfalques pesam. Salem Al-Dawsari, ídolo do time, e Mitrovic, goleador com 28 gols, estão fora. Sem eles, o técnico Simone Inzaghi deve apostar em Malcom e no brasileiro Marcos Leonardo. A equipe saudita ainda vive o impacto da vitória, que rendeu R$ 2,9 milhões em premiação por jogador, e promete dificultar a vida do Flu.

REVANCHE ALVIVERDE: Mais tarde, às 22h, o Palmeiras encara o Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em uma reedição da final do Mundial de 2021. Naquele duelo, o Verdão caiu na prorrogação e saiu com o vice. Agora, o clube paulista volta mais experiente e obstinado a mudar o desfecho. A classificação sobre o Botafogo na fase anterior, também na prorrogação, serviu como teste de nervos e de fôlego para o time de Abel Ferreira.

Para o duelo, o Verdão terá ausências importantes. Gustavo Gómez está suspenso, assim como o lateral Piquerez. Murilo segue lesionado. Do outro lado, o Chelsea não contará com Caicedo. A expectativa é de um duelo tenso, com o Palmeiras apostando em Raphael Veiga e Richard Ríos para fazer a diferença. O time encara o torneio como uma obsessão — reforços, planejamento e até discursos da presidente Leila Pereira mostram isso claramente.

Do lado inglês, o clima é de apatia. O técnico Enzo Maresca já reclamou das condições climáticas e da logística. A tradição britânica de minimizar a importância do Mundial ressurge, como em 2012 e 2021. Ainda assim, o elenco dos Blues é forte, com nomes como Palmer e Caicedo. A desconfiança pode ser um risco — ou um perigo — para os adversários.

PELA HISTÓRIA: Palmeiras e Fluminense chegam às quartas com objetivos parecidos: romper barreiras, escrever história e mostrar força no novo formato do Mundial de Clubes. A caminhada até o título ainda exige mais duas vitórias, mas a sexta-feira já promete emoção e doses altas de tensão. E, quem sabe, a chance de um confronto entre brasileiros na semifinal. (A Notícia Portal com informações do Futebol do Interior/ Fotos: Divulgação)