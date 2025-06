Veja a beleza da representante de Canaã no Miss Universe Pará

A estudante de Engenharia Ambiental Yasmin Freitas, de 23 anos, foi coroada como Miss Universe Canaã dos Carajás 2025 e vai representar o município no Miss Universe Pará que acontece em julho em Belém

Acontece de 14 a 18 de julho de 2025 em Belém do Pará a etapa estadual do Miss Universe Pará – COP 30, para a escolha da miss que vai representar o estado do Pará, no Miss Universe Brasil, competição de beleza nacional e depois no Miss Universe Internacional. O evento começa no dia 14 de julho com o início do confinamento das candidatas no Beira Rio Hotel e vai até o dia 18 com a premiação estadual e escolha da Miss.

No dia 16 de julho acontece a etapa preliminar ao vivo, direto do Teatro Margarida Schivasapa e a grande final será no dia 18 de julho, também do Teatro Margarida Schivasapa. Serão cinco dias de programação intensa, com um line-up amazônico, integrando cultura regional, beleza e sustentabilidade em sintonia com os valores da COP-30, que será realizada na região.

Uma das candidatas da região sudeste do Pará é a estudante de Engenharia Ambiental Yasmin Freitas, de 23 anos, que foi coroada como Miss Universe Canaã dos Carajás 2025. Com forte atuação na área de Recursos Humanos, Yasmin também se destaca pelo seu engajamento social e pelo investimento em educação inclusiva, estudando inglês, espanhol e Libras — um compromisso claro com a diversidade e acessibilidade.

Além da beleza e elegância, Yasmin representa a juventude, que alia formação técnica ao ativismo social. Ela acredita na solidariedade como ferramenta de transformação e pretende levar essa mensagem adiante durante sua participação na etapa estadual do concurso. (A Notícia Portal com informações Dol Carajás/ Fotos: Divulgação)