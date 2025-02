REDENÇÃO: Governador Helder e prefeito Dr Rener inauguram moderna creche com 550 vagas

A cidade de Redenção, no sul do Pará, celebrou nesta sexta-feira (7) a inauguração de mais uma creche, que representa um avanço importante no atendimento à infância.

Com essa nova unidade, o município soma 14 creches, sendo seis com padrão do Governo Federal, uma do Estado e as demais do próprio município.

A creche inaugurada oferece estrutura moderna, com mobília e equipamentos adequados, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para atender 550 crianças de 0 a 5 anos.

Com um investimento de R$ 3,2 mi. o espaço visa atender à crescente demanda de vagas. Atualmente o sistema publico de Redenção oferece 3.800 vagas de creche, porém cerca de 1.300 mães esperam uma vaga de creche para atender seus filhos.

As matrículas para ocupar as 550 vagas da nova creche já começaram desde o ano passado e com a inauguração, as atividades já terão início na próxima segunda-feira (10). A unidade funcionará em dois turnos, manhã e tarde, e contará com uma equipe pedagógica, administrativa e cultural do município.

Essa expansão das creches é uma conquista que promete impactar positivamente a vida de muitas famílias, garantindo um futuro mais promissor para as crianças da região. Um grande público compareceu para recepcionar o governador. (Maria Luiza / A Notícia Portal)