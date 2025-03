Zé Vaqueiro e outras atrações nacionais estão na programação do 29º tradicional Aniversário de Sapucaia

Tradicional Aniversário de Sapucaia que vai acontecer de 24 a 26 de abril, próximo. Com o apoio de órgão dos governos do Estado e Federal, a prefeitura vai realizar mais um grande evento, atraindo visitantes de toda região Araguaia Paraense.

Além dos shows no palco central, a programação inclui ainda o Concurso Miss Sapucaia 2025, Rodeio Profissional, Cavalgada Ruralista, Churrasco com a Queima do Alho, além de outras manifestações culturais.

O prefeito Wilton Lima (MDB) juntamente com a comissão organizadora do evento, que envolve todas as secretarias municipais, trabalham nos preparativos finais da festa que vai movimentar a cultura, lazer e economia local. “Toda região está convidada a participar desta grande festa de aniversário de nossa querida Sapucaia, aqui você será bem recebido, o evento é para todos”, disse Wilton Lima. (Portal A Notícia / Lourivan Gomes)