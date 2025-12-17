Vai trabalhar nas festas de final de ano? Saiba como solicitar ligações provisórias de energia

A Equatorial Pará realiza o cadastro de pedido de ligação provisória para os profissionais que vão trabalhar em festas de final de ano ou empresas que organizarão confraternizações nesse período. A solicitação pode ser feita em qualquer uma das agências de atendimento com uma antecedência mínima de cinco dias úteis para que a distribuidora possa realizar a ligação.

Para os clientes categorizados como pessoas físicas, os interessados devem apresentar os documentos de identidade, CPF, item de declaração de carga e informar o endereço completo, com ponto de referência e a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Após avaliação, a Equatorial Pará vai calcular o valor para gerar os boletos de pagamento. Já pessoa jurídica como empresas e órgãos públicos devem encaminhar ofício para o e-mail grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br.

Vale ressaltar que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas precisam providenciar ramal e disjuntor para que as equipes da Equatorial consigam fazer as ligações provisórias.

De acordo com Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da distribuidora de energia, o serviço é ideal para eventos temporários, como é o caso das programações de final de ano, o que garante aos clientes acesso à energia de acordo com as suas necessidades.

Segurança

Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial, destaca que a solicitação adequada das ligações provisórias garante um festejo sem riscos de acidentes graves e fatais e alerta sobre o perigo de fazer uma ligação clandestina.

“Conexões clandestinas podem provocar sobrecarga, curto-circuito e até interrupções no fornecimento, colocando em perigo quem está no local e a comunidade ao redor. Por isso, investimos continuamente em ações educativas e no combate ao furto de energia”, conclui.

Serviço: Solicitação de ligação provisória para as festas de final de ano

1 – Pessoas físicas

Local: Agências da Equatorial Pará

Quando: até cinco dias úteis antes da ligação elétrica

Horário de atendimento: das 8h às 17h

2 – Empresas e órgãos públicos

Local: ofício que deve ser enviado para grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Equatorial Pará/ Foto: Divulgação)