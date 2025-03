DENÚNCIA: As manifestações do vereador Laudi Witeck refletem a tensão entre as ações do Governo Federal, os direitos indígenas e a preservação ambiental.

TUCUMÃ: Vereador repudia ação da Funai na Apyterewa que está destruído plantações de cacau

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Tucumã, realizada nesta segunda-feira (17), o vereador Laudi Witeck, do União Brasil, usou a tribuna para expressar seu repúdio ao Governo Federal, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). As críticas foram direcionadas principalmente às ações envolvendo a Terra Indígena Apyterewa, localizada entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira.

Denúncia

O vereador denunciou a destruição de centenas de milhares de pés de cacau na região, fruto do trabalho de muitas famílias que dependiam dessa lavoura para sua sobrevivência. Segundo Witeck, essa destruição representa um prejuízo incalculável. Por isso, ele manifestou seu repúdio ao Governo Federal, à Funai e ao STF, que, segundo ele, teriam contribuído para essa situação.

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um homem não identificado e datado de 14 de março, mostra imagens de pés de cacau cortados e faz sérias acusações contra órgãos federais, como o Ibama, a Força Nacional e a Funai. O vídeo sugere que esses órgãos contrataram uma empresa para derrubar a plantação de cacau, estimada em cerca de 1 milhão de pés.

Repúdio

As manifestações do vereador Laudi Witeck refletem a tensão entre as ações do Governo Federal, os direitos indígenas e a preservação ambiental, especialmente no contexto da Apyterewa. A região é marcada por conflitos envolvendo a proteção das terras indígenas e a exploração ilegal de recursos naturais.(Roney Braga / A Notícia Portal)