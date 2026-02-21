Goleiro que também era vaqueiro da zona rural de São Félix do Xingu morre em acidente em Tucumã

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (21) resultou na morte de um motociclista no município de Tucumã, no sul do Pará. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e uma motocicleta e aconteceu por volta das 6h15, em frente ao Parque de Exposições Agropecuária da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, a guarnição do 86º Pelotão, vinculada ao 36º BPM/CPR XIII, foi acionada via NIOP após relatos de populares sobre o acidente. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a ocorrência.

Os veículos envolvidos foram uma caminhonete branca, placa RWM 4F97, conduzida por Rufino Torres Camelo, e uma motocicleta modelo Lander/Fazer 250, placa RWT 5E52, pilotada por Ronaldinho Schmidt Dias. A vítima chegou a receber atendimento da equipe do SAMU ainda no local, porém não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado.

Segundo relato do condutor da caminhonete à Polícia Militar, o motociclista teria trafegado pela contramão no sentido Tucumã, colidindo frontalmente com o veículo, que seguia no sentido Tucumã a Ourilândia do Norte.

Conforme apurado pela reportagem do A Notícia Portal, Ronaldinho Schmidt Dias era morador do Distrito de Teilândia, na zona rural de São Félix do Xingu. Conhecido na região, ele trabalhava como vaqueiro na Fazenda Boi Selado, localizada na região de Pista Branca. Nos momentos de folga, era goleiro titular do time da localidade de Liberdade, onde era bastante respeitado pela comunidade.

Após o registro da ocorrência e a confecção do Boletim de Atendimento Policial Militar (BAPM) digital, foram acionados os órgãos competentes, incluindo a Polícia Civil e a funerária local, para os procedimentos legais. A guarnição retornou ao patrulhamento ostensivo de rotina. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações do PMPA/ Fotos: Divulgação)