Na segunda-feira (04/10) em Canaã dos Carajás o governado Helder assinou convênio para a pavimentação asfática da Transcanadá no trecho que sai da S11D da Vale até o Distrito Nova Canadá.

As obras terão um custo de R$ 70 milões e serão executadas com recursos do Governo do Pará e Prefeitura de Canã dos Carjás; tendo também como parceiros os municípios de Parauapebas e Água Axul do Norte.

O processo agora segue para a parte de licitação.

(Com informações Ascom Água Azul do Norte)