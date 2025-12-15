Tucumã

Tucumã registra novo caso de violência: Mulher é atingida por bala enquanto viajava de moto

A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, durante a Operação Saturação realizada pela Polícia Militar do Pará, sob determinação do comandante do CPR XIII, coronel PM Formigosa.

15/12/2025

Uma mulher foi vítima de disparo de arma de fogo na noite de sexta-feira (13), no município de Tucumã, sul do Pará. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, durante a Operação Saturação realizada pela Polícia Militar do Pará, sob determinação do comandante do CPR XIII, coronel PM Formigosa.

De acordo com informações da PM, a guarnição do 86° Pelotão de Tucumã, composta pelo 1° SGT PM V. Cardoso e pelo CB PM Paulo Marco, recebeu uma ligação via NIOP informando que uma mulher havia sido baleada nas proximidades do Cuca e que estava sendo levada pelo próprio esposo ao Hospital Municipal.

A equipe policial se deslocou imediatamente até a unidade hospitalar, onde constatou que a vítima, identificada como Bruna Keli da Silva, havia sido atingida por um disparo de arma de fogo abaixo do joelho direito, na parte frontal da perna, com perfuração transfixante.

Em relato à polícia, a vítima informou que trafegava de motocicleta em direção à cidade de Tucumã quando ouviu diversos disparos provenientes do interior de uma área de mata. Segundo ela, não foi possível visualizar suspeitos no local. Após ser atingida, Bruna entrou em contato com o esposo, que foi ao seu encontro e a conduziu até o hospital.

A guarnição da Polícia Militar permaneceu no local prestando apoio até que a vítima recebesse os atendimentos médicos necessários. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias e a autoria do disparo. A Polícia Militar reforça que as ações da Operação Saturação seguem intensificadas no município, com o objetivo de coibir crimes e garantir maior segurança à população. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

