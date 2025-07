Governo reforça manutenção das estradas para garantir segurança no verão amazônico 2025

Com a chegada do mês de julho e o início do verão amazônico, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), intensificou os serviços de recuperação asfáltica e manutenção das principais rodovias estaduais que dão acesso a praias e balneários paraenses. A Operação Verão 2025 tem como objetivo garantir segurança viária, fluidez no trânsito e conforto para os milhares de veranistas que vão aproveitar a estação mais quente do ano no Pará.

Entre as ações estão a recuperação do pavimento, limpeza de acostamentos, roçagem da vegetação nas margens das estradas, tapa-buracos e revitalização da sinalização horizontal e vertical. As frentes de trabalho estão ativas em rodovias como PA-136, PA-318, PA-324, PA-124, PA-127, PA-391 (acesso a Mosqueiro), além da PA-457 e PA-257, que ligam Santarém à Vila de Alter do Chão e ao município de Juruti, e a Fernando Guilhon (PA-453), também no oeste paraense. O cronograma segue com equipes atuando em Maracanã, São Domingos do Capim, BR-222 (estadualizada), PA-275, PA-160, PA-429, PA-254, PA-419, PA-427 e PA-425, contemplando diversas regiões administrativas.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o cuidado com as rodovias vai além da infraestrutura. “Manter nossas estradas em boas condições durante o verão amazônico é uma ação de segurança pública. Estamos falando de salvar vidas, de evitar acidentes, de garantir que as famílias paraenses possam se deslocar com tranquilidade para aproveitar as férias. Julho é o mês em que mais recebemos visitantes nas praias, por isso intensificamos a manutenção para dar total segurança e mobilidade à população”, afirmou.

A Operação Verão 2025 segue em andamento ao longo do mês de julho com equipes mobilizadas em diferentes regiões do Estado, reforçando o compromisso do Governo do Pará com o bem-estar da população e o fortalecimento do turismo interno no período de alta estação. (A Notícia Portal com informações de Paulo Garcia/ Agência Pará)