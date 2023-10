“Tucumã: Polícia Civil prende suspeito de latrocínio que ocorreu em junho, no município de Redenção

Na última terça-feira (24), a Polícia Civil do Pará realizou a operação “Insídia”, cumprindo um mandado de prisão preventiva relacionado a um caso de latrocínio ocorrido em junho deste ano, no município de Redenção.

A vítima, que trabalhava como compradora de óleo lubrificante para uma empresa, foi atraída para uma emboscada, onde foi brutalmente atacada com golpes de faca. Após o crime, os suspeitos fugiram levando um malote da empresa, contendo uma quantia em dinheiro que seria usada para uma compra simulada.

A ação policial, liderada pela Delegacia de Homicídios de Redenção, contou com o apoio da Divisão de Homicídios (DH) de Belém, além das Delegacias de Tucumã e Ourilândia, localizadas no sul do Pará.

Após intensas investigações, a equipe conseguiu localizar e prender o principal suspeito, que agora enfrentará os procedimentos legais na sede policial. As autoridades continuam em diligências para identificar e capturar outros envolvidos no crime. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil do Pará)