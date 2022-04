Redenção: Hospitais Iraci Araújo e Materno Infantil serão reformados

O Prefeito de Redenção, Marcelo Borges, o Vice-Prefeito, secretários municipais e população recepcionaram a comitiva do Governador Helder Baralho na tarde de terça-feira (19), que veio ao município trazer benefícios para a população.

“Hoje foi um dia de grande avanço para Redenção, com assinaturas de convênios e benefícios para nossa população”, enfatizou Marcelo Borges.

O Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho participou da entrega de certificados do Programa Qualifica Pará, cheque para o programa habitacional Sua Casa, uma patrol e disponibilizou também recursos para reforma do Hospital Iraci Araújo e Materno Infantil, além de R$ 500 mil para o balizamento e sinalização do aeroporto municipal.

“Foi um dia de muitas conquistas na área da saúde pública para Redenção, fortalecer a estrutura dos hospitais. O aeroporto vai receber balizamento noturno para quem precisa usar o aeroporto no período noturno”, citou Helder.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Redenção