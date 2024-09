Tucumã: Polícia Civil prende homem que cometeu estupro de vulnerável contra criança de seis anos

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, com apoio operacional da Delegacia de Ourilândia do Norte, prendeu em flagrante Mailton Anchieta Sousa, o Índio, acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de seis anos de idade, do sexo feminino. Na manhã de domingo (15), a mãe da menina esteve na delegacia para denunciar o abusador. Disse que ele era amigo da família, e se aproveitou de um momento sozinho com a criança.

De imediato, a menina foi submetida a exame de corpo de delito e constatada a violência sexual. As equipes de polícia das duas delegacias iniciaram diligências e conseguiram prender Índio, em flagrante.

O homem morava havia seis anos com a família da criança e o pai da menina até o considerava como um filho. Por ter tanta confiança, em determinado momento do último sábado, a mãe da menina precisou sair de casa e a deixou sozinha com o acusado, que aproveitou a fragilidade da menina e a molestou sexualmente.

Na delegacia, ele confessou o crime e disse estar arrependido do que fez. Em seguida, foi submetido a exame de corpo de delito e apresentado ao Poder Judiciário.

ANOTICIA PORTAL COM FONTES ( ZÉ DUDU ).