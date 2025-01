BANNACH: Valber Milhomem busca apoio de Secretários de Estado em Belém

Nesta quarta-feira (9), acompanhado do Deputado Estadual Fabio Figueiras (PSB), Válber foi recebido na Secretaria de Estado de Educação em Belém, onde cobrou celeridade na obra da creche do Programa Creche por Todo o Pará que está sendo construída em Bannach. Valber também foi em busca de ampliar as parcerias com estado afim de melhorar a qualidade do Transporte Escolar no município.

Ainda na quarta feira, Valber e Fábio Figueiras estiveram com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado Luiziel Guedes, ocasião em elaboraram metas para ampliar as parcerias entre Estado e Município, “Precisamos de um apoio extra do Governo do Estado, para que posamos atender a população de Bannach, a máquina pública municipal precisa ser reestruturada”, explicou Válber.

SEM AMBULANCIAS: Nesta quinta-feira, Valber vai ser recebido pela Secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz. Segundo o prefeito, a pauta inclui a reivindicação de apoio do Estado para aquisição de equipamentos, insumos e ambulâncias. “A situação de Bannach é precária, recebemos o município com apenas uma ambulância funcionando, porém é um carro sem manutenção e não oferece segurança. (A Notícia Portal / da redação)