REDENÇÃO: Homem que matou a companheira em 2015 foi preso em operação

Uma operação desenvolvida por agentes da delegacia de Polícia Civil da cidade de Redenção, no sul do Pará, prendeu um homem acusado do crime da prática de homicídio qualificado e que estava gozando de liberdade.

A operação contou com a participação de agentes do Núcleo de Apoio á Investigação – NAI sul e da delegacia de Homicídios de Redenção.

A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Redenção.

O homem, que não teve o nome revelado pela polícia, é acusado de ter assassinado a companheira dele durante uma discussão no ano de 2015. O crime aconteceu na cidade de Redenção.

Após oito anos do crime de ter sido praticado, o criminoso foi localizado e preso pela Polícia Civil, depois de um trabalho de investigação que resultou na prisão do criminoso.

Após ter sido feito o procedimento policial na Delegacia de Polícia Civil, o acusado foi conduzido para o presídio, onde ficará a disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)