TSE suspende eleição suplementar em Muaná marcada para 5 de outubro

A eleição suplementar que aconteceria no próximo domingo, 5 de outubro de 2025, em Muaná, no arquipélago do Marajó (PA), foi suspensa por decisão liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida também determinou a imediata reintegração do prefeito Marcos Paulo Barbosa Pantoja (Birizinho, PSD) e do vice-prefeito Gilmar Nunes Vale aos cargos.

O pleito havia sido convocado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) após a cassação dos diplomas de prefeito e vice por suposta compra de votos nas eleições de 2024. Com a decisão do TSE, o processo eleitoral em Muaná fica paralisado até o julgamento definitivo do recurso.

Na decisão, a ministra Isabel Gallotti apontou indícios de falhas na cadeia de custódia das provas que embasaram a cassação, além de possíveis restrições ao direito de defesa. Para a magistrada, manter a eleição marcada poderia causar “dano irreparável”, diante da proximidade da data.

A suspensão muda o rumo político da cidade e gera expectativa entre os eleitores, que aguardavam ir às urnas novamente. Enquanto isso, o comando da prefeitura retorna ao grupo que havia sido afastado.

Os adversários políticos, por sua vez, reagiram. Em nota, os candidatos Neto Cunha e Madson Santos lembraram que a decisão é provisória e afirmaram que continuarão atuando juridicamente para restabelecer a cassação e garantir a realização de novas eleições.

Agora, o futuro político de Muaná dependerá do julgamento definitivo no TSE, que poderá confirmar ou reverter a decisão liminar. Até lá, os atuais gestores seguem no cargo. (Emily Dulcio/ A Notícia Portal/ Fonte: tnbrasiltv.com.br, tre-pa.jus.br, parawebnews.com, noticiamarajo.com.br”)