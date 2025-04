Tribunal do Júri de Tucumã condena acusados por crime bárbaro

O Tribunal do Júri da Comarca de Tucumã, representado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou os acusados pelo crime brutal que chocou a população em 2023.

Francival Ferreira Carvalho, conhecido como Laranjinha, foi sentenciado a 19 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Dejean dos Santos Silva, o Zé Pequeno, recebeu pena de 16 anos de reclusão, enquanto Custódio Filho Santos Silva, o Pelé, foi condenado a 3 anos, mas cumprirá a pena em liberdade.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, Laudivan Rodrigues, conhecido como Cowboy, foi assassinada na vicinal Matadouro, em Tucumã. Seu corpo foi encontrado em um poço, com sinais de extrema violência, incluindo a decapitação.

O julgamento reforça o compromisso da Justiça com a punição de crimes violentos na região e atende ao clamor da sociedade por justiça. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Juscelino Show/ Foto: Gelcineia Craveiro)