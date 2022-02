Termina nesta quinta (10), o prazo da inscrição para concurso público da SEFA

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda (SEFA) terminam nesta quinta-feira (10). O certame prevê o preenchimento de vagas para o nível superior, em função de aposentadoria de servidores, recompondo o quadro de auditores e fiscais. Os interessados devem realizar as inscrições no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (Fadesp) no endereço www.portalfadesp.org.br.

Os candidatos selecionados receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização. “Os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e de fiscal de receitas estaduais têm grande importância para o Estado, pois atuam no monitoramento e captação das receitas oriundas de tributos. E, basicamente, é a receita tributária que permite ao Estado ter condições de oferecer serviços e investimentos públicos que atendam a população”, disse o titular da SEFA, René Sousa Júnior.

Provas

As provas ocorrerão nos dias 20 e 27 de março de 2022 de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Vagas

Serão ofertadas 10 vagas imediatas para o cargo de fiscal de receitas estaduais, outras 40 para cadastro reserva e 38 para auditor de receitas estaduais, mais 112 para cadastro reserva.

(Fonte: Blog Zé Dudu)