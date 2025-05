TRE-PA marca para 3 de agosto eleições suplementares em Cametá e Tucuruí

Em Sessão Plenária virtual, na noite desta terça-feira (20), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) marcou para 3 de agosto deste ano as eleições suplementares nos municípios de Tucuruí e Cametá. Em abril passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou os mandatos dos gestores dos dois municípios, por condutas vedadas cometidas durante campanhas eleitorais.

O TSE cassou o mandato do prefeito reeleito, Alexandre Siqueira (MDB), por gasto ilícito de recursos na campanha de 2020, quando ele saiu vencedor. Além de perder o mandato, ele também foi condenado à inelegibilidade por oito anos.

O mesmo aconteceu com o prefeito de Cametá, Victor Cassiano (MDB), também reeleito em 2024, que perdeu o mandato devido à contratação de 3 mil funcionários no período de campanha.

Os eleitos nas eleições suplementares cumprem o restante do período de governo até o final de 2028. No momento, ambos os municípios são governados pelos presidentes das Câmaras Municipais.

Veja, a seguir, o calendário das eleições suplementares nos dois municípios:

• 30/05 a 02/06 – Período para as convenções partidárias

• 06/06 – Último para registros de candidaturas para paridos políticos e coligações

• 11/06 – Último dia para cadastramento, transferências e revisões de eleitores

• 10/07 – Data em que todos os pedidos de registros de candidaturas deverão estar julgados pelo juiz eleitoral

• 24/07 – Último dia para o TRE-PA julgar recursos para registros de candidaturas

• 03/08 – DIA DAS ELEIÇÕES

• 13/08 – Último dia para apresentação, à Zona Eleitoral, das prestações de contas eleitorais

• 02/09 – Último dia para publicação de decisão para julgar as prestações de contas dos eleitos

• 05/09 – Último dia para a DIPLOMAÇÃO dos eleitos. ( A Notícia Portal com informações do Zé Dudu/ Foto: Divulgação)