TRE cassa mandato do senador Beto Faro por 5 votos a 2

Segundo o juiz Marcus Alan Gomes, o esquema envolvia uma articulação ampla, que ia muito além de um grupo isolado de servidores. A presença maciça de participantes, organizados conforme os setores de onde vinham, reforça a tese de que o uso indevido de recursos e práticas de corrupção estavam espalhados por diversos contratos terceirizados gerenciados pela Kapa Capital.

O senador Beto Faro (PT) teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), em decisão tomada por 5 votos a 2. Diante da sentença, a defesa do parlamentar já deverá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maioria dos magistrados acompanhou o relator Marcus Alan Gomes, que apresentou evidências consideradas contundentes sobre irregularidades eleitorais. O processo apontou práticas como compra de votos, coerção de eleitores, corrupção e uso indevido de recursos financeiros na campanha, com envolvimento direto da empresa Kapa Capital.

O magistrado também chamou atenção para a forma como as recompensas financeiras foram oferecidas: uma abordagem cuidadosamente planejada, que tornava difícil resistir à proposta de apoio político em troca de benefícios