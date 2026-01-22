Tratativas avançam para construção da 3ª etapa da rodovia TransCarajás

Uma visita institucional realizada nesta semana em Xinguara marcou o início das tratativas para a construção da 3ª etapa da rodovia TransCarajás, que liga Canaã dos Carajás ao Pontão. A agenda incluiu encontro com o empresário Roque Quagliato, conhecido como o Rei do Gado, referência nacional no setor agropecuário.

A TransCarajás é considerada estratégica para o desenvolvimento regional, por fortalecer a logística, reduzir custos de transporte e impulsionar a integração entre municípios do sudeste do Pará. A terceira etapa da obra é vista como fundamental para ampliar o escoamento da produção e melhorar a mobilidade de moradores e produtores rurais.

Ainda durante a agenda, a comitiva passou pelo município de Rio Maria, onde visitou a sede do Frigorífico Rio Maria do empresário Roberto Paulinelli. A empresa anunciou que deve realizar, em breve, uma expansão de suas atividades, com novos investimentos previstos para a cidade.

Segundo informações repassadas durante a visita, a ampliação do frigorífico deve gerar emprego e renda, fortalecendo a economia local e beneficiando diretamente a população.

As visitas reforçam o compromisso com o desenvolvimento da região, unindo infraestrutura, investimentos privados e geração de oportunidades, fatores considerados essenciais para o crescimento sustentável dos municípios envolvidos. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Reprodução Redes Sociais)