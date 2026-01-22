Técnico do Águia de Marabá morre sete dias após grave acidente na BR-153, no Tocantins

O técnico do time Sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, morreu nesta quinta-feira (22), sete dias após um grave acidente de trânsito na BR-153, no sul do Tocantins. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube paraense por meio de nota de pesar.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (15), quando o ônibus que transportava a delegação do Águia de Marabá retornava para o Pará após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). O veículo colidiu com um caminhão boiadeiro que estava parado no acostamento da rodovia, no trecho entre os municípios de Crixás do Tocantins e Santa Rita do Tocantins.

Com o impacto, vários integrantes da delegação ficaram feridos. O preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu ainda no local. Já o técnico Ronan Tyezer foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido, após sofrer traumatismo craniano.

Apesar dos esforços da equipe médica, o quadro clínico do treinador não apresentou evolução, e o óbito foi confirmado uma semana após o acidente.

Em nota, o Águia de Marabá Futebol Clube lamentou profundamente a perda e destacou o comprometimento e a dedicação de Ronan Tyezer ao trabalho com os jovens atletas da base. O clube também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e profissionais do esporte que conviviam com o treinador.

A tragédia gerou grande comoção no meio esportivo. Clubes, atletas e entidades do futebol brasileiro, incluindo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgaram mensagens de pesar.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes, especialmente em relação à falta de sinalização do caminhão parado na rodovia.