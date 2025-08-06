TCU envia questionários sobre condicionalidades do Bolsa Família

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai encaminhar 15 mil questionários a secretarias estaduais e municipais de saúde, educação e assistência social. A medida busca coletar dados sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

Os questionários, divididos em seis modelos, começaram a ser enviados em 30 de julho e terminam nesta sexta – feira dia (08) por e-mail institucional. As respostas vão subsidiar auditoria operacional no processo TC 004.376/2025-0, sob relatoria do ministro Walton Alencar.

O levantamento tem como foco a avaliação de práticas relacionadas a frequência escolar, vacinação e outras exigências previstas para manutenção do benefício. (A Notícia Portal com informações de Gabriel Perez Paterno Ver Notícias/ Foto: Reprodução)