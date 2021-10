Absorventes menstruais serão distribuídos gratuitamente pelo governo do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que mulheres em situação de vulnerabilidade social no Pará vão passar a receber gratuitamente absorventes menstruais.

De acordo com o governador, a medida visa reduzir o desequilíbrio social e combater a pobreza menstrual, quando há falta de recursos e infraestrutura para cuidados com a menstruação. O valor do investimento também não foi detalhado.