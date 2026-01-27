Indígena Karajá representa o Tocantins no Miss Brasil Mundo

A indígena Karajá Tainá Marrirú, de 25 anos, natural de Santa Isabel, na Ilha do Bananal, vai representar o Tocantins no concurso Miss Brasil Mundo 2025.

O evento acontece entre os dias 28 e 31 de janeiro, em Brasília, e marca a primeira vez que uma mulher indígena participa da disputa nacional.

TRAJETÓRIA ACADÊMICA E ESPORTIVA

Formada em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Tainá atua como pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ela também é atleta e treinadora de voleibol, credenciada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

EXPERIÊNCIA EM CONCURSOS INTERNACIONAIS

Tainá iniciou a participação em concursos de beleza aos 16 anos. Em 2019, representou o Brasil no Miss Teen Mesoamérica Internacional, onde conquistou o terceiro lugar.

PROJETO SOCIAL VOLTADO À SAÚDE INDÍGENA

A candidata desenvolve pesquisas voltadas à prevenção do suicídio indígena, com foco no uso da Educação Física como ferramenta de promoção da saúde mental. A partir desses estudos, criou o Projeto Ahãdu, que realiza ações de saúde física e emocional com crianças indígenas.

MARCO INÉDITO PARA O CONCURSO

Segundo a organização do Miss Tocantins, a participação de Tainá no Miss Brasil Mundo representa um marco histórico para o concurso. A candidata afirma que sua presença busca ampliar a visibilidade das mulheres indígenas em espaços de destaque nacional.