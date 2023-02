Foragido da Justiça de Bahia é preso em Rio Maria

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar de Rio Maria e do estado da Bahia, resultou na prisão de um homem condenado a uma pena de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

O homem que teve apenas as iniciais de seu nome divulgadas, M.F.B, estava foragido do sistema penitenciário do estado da Bahia, onde foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Após receber a informação sobre o endereço do foragido, uma guarnição da Polícia Militar de Rio Maria, foi até a casa onde conseguiu prendê-lo nesta segunda-feira (13).

O homem tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça baiana no dia 12 de agosto de 2021.

O condenado foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Rio Maria, onde ficará à disposição da justiça do estado da Bahia.

